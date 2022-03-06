Не працює Vodafone та проблеми з інтернетом: яка ситуація в Енергодарі

Влада міста намагається з'ясувати причини відсутності мобільного зв'язку

У районі Енергодара зник зв'язок / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone. Також є проблема з роботою інтернет-провайдерів.

Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов в Telegram.

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За непідтвердженими поки що даними, аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах.

"Причини відсутності мобільного зв'язку намагаємось з'ясувати", – написав він.

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