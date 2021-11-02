Доба на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції ЗСУ

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 1 листопада, на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, двічі у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один боєць ЗСУ загинув.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

Поблизу Новолуганського вісім разів обстріляли позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарського та Водяного на Приазов'ї задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Станом на 7 годину ранку 2 листопада зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"За нашими позиціями у напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям", – йдеться у штабі.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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