Доба на Донбасі. Окупанти 10 разів порушили "тишу", поранено українського військового

За минулу добу, 13 жовтня, бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Один боєць ЗСУ отримав поранення.
Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.
Де стріляли
- Поблизу Шумів зі стрілецької зброї.
- Неподалік Попасної обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.
- В районі Катеринівки з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- У напрямку Мар'їнки з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Неподалік Причепилівки з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Біля Водяного, що на Приазов'ї, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- У бік Новотошківського з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Новоолександрівки з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Біля Новотроїцького з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Через обстріли один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
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"Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку 14 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
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