Доба на Донбасі: окупанти поранили українського військового

У лютому на торгово-промисловій виставці в ОАЕ український віце-прем'єр Олег Уруський був помічений у товаристві "солдата Путіна" Рамзана Кадирова. Вся країна читала новини про це і розглядала фотки, на яких вони мало не трималися.