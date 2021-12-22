В ООС вперше провели стрільби з американських "Джавелінів" (відео)

Головна перевага ПТРК "Джавелінів" – легкість в управлінні, вони можуть знищувати танки на відстані до 5 км

Українські військові провели бойові стрільби / Фото: Колаж: Сьогодні

У зоні проведення ООС вперше застосували американські протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) "Джавелін".

Про це повідомив телеканал "Дом".

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На озброєнні ЗСУ зараз – майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до "Джавелінів". Їх можуть використати на Донбасі у разі повномасштабного вторгнення РФ.

Перевага "Джавелінів"

Як повідомляє кореспондент телеканалу "Дом" Олександр Махов, головна перевага "Джавелінів" – легкість в управлінні. Ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби.

Комплекси можуть знищувати танки з відривом до 5 км.

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На Донбасі окупанти вчинили обстріл

Минулої доби, 21 грудня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, одне із яких – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Де стріляли?

У напрямку Широкиного противник вів вогонь із гвинтівки.

Біля Мар'їнки здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "квадро".

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

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