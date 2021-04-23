Тільки з Путіним – чи можлива зустріч "нормандської четвірки" на Донбасі

Зустріч на непідконтрольній території, небезпечна і провокаційна, можлива лише в одному випадку – якщо від неї буде гарантований результат, вважають експерти

Сьогодні заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував провести зустріч в нормандському форматі на Донбасі за участю представників, так званих Донецької і Луганської "народних республік".

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Про це він заявив журналістам в п'ятницю, 23 квітня.

"Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей", – підкреслив Козак.

В Офісі президента України поки цю заяву прокоментували стримано – мовляв, Росія хоче розмити всю ідею мирних переговорів. А українські експерти-політологи вже назвали заклики Москви фарсом.

Як розповів "Сьогодні" народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко, будь-які переговори повинні проходити на незалежних майданчиках або на лінії зіткнення, як пропонував президент Зеленський.

"Який сенс вести переговори з представниками "ЛДНР", якщо вони нічого не вирішують і повністю підконтрольні Росії? Говорити необхідно безпосередньо з тими, хто за ними стоїть", – підкреслив Устенко.

За словами політолога-міжнародника, експерта Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимира Волі, Росія підключилася до своєрідного флешмобу.

"Спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, у відповідь президент РФ запросив Зеленського в Москву на обговорення питань, які не стосуються Донбасу. Після цього глава так званої "ДНР" Денис Пушилін запропонував провести зустріч на його території, і тепер приєднався Козак з варіантом організації вже "нормандської зустрічі" на Донбасі. Все це, гра політичними заявами, яка почалася з пропозиції Зеленського і перетворилася в флешмоб ", – зазначив Володимир Воля.

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Експерт підкреслює: "нормандська зустріч" на Донбасі неможлива.

"При організації такої зустрічі виникає низка питань. По-перше, це обов'язкові заходи безпеки, які повинні будуть організувати представники українських спецслужб, спільно з представниками "ЛДНР". По-друге, визнання легітимності місцевої влади, якщо вони хочуть бути присутніми на саміті з керівництвом держав. Київ на це точно не піде", – підкреслив Воля.

Аналогічної точки зору дотримується і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов:

"Це нагадує мені сцену з "Діамантової руки":"Приїжджайте до нас на Колиму, немає, вже краще ви до нас", – каже він "Сьгодні".

Карасьов порівнює обмін пропозиціями між Україною і Росією з перекиданням гарячої картоплини з однієї руки в іншу. Він упевнений, що Росія вирішила зіграти на випередження перед зверненням Зеленського, яке, можливо, опублікують сьогодні ввечері.

"Теоретично, Зеленський міг би погодитися на пропозицію Козака, але за умови, що на зустрічі буде присутній Путін. У такому випадку можна починати розробляти порядок і план переговорів. Якщо ж Путіна на зустрічі не буде, то питання Донбасу знову не буде вирішено", – зазначає Карасьов.

Політолог вважає – головне питання не в тому, де відбудеться зустріч, а чи зможе вона вирішити конфлікт.

Нагадаємо, Російська Федерація пропонує провести зустріч в нормандському форматі на Донбасі за участю представників так званих Донецької і Луганської "народних республік".

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Як раніше заявив радник керівника Офісу президента щодо антикризових комунікацій Михайло Подоляк, проведення зустрічі "нормандської четвірки" на Донбасі за участю за участю представників так званих Донецької і Луганської "народних республік" може розмити саму ідею переговорів.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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