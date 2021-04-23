Только с Путиным – возможна ли встреча "нормандской четверки" на Донбассе

Встреча на неподконтрольной территории, опасная и провокационная, возможна лишь в одном случае – если от нее будет гарантированный результат, считают эксперты

Сегодня замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предложил провести встречу в нормандском формате на Донбассе с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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Об этом он заявил журналистам в пятницу, 23 апреля.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул Козак.

В Офисе президента Украины пока это заявление прокомментировали сдержанно – мол, Россия хочет размыть всю идею мирных переговоров. А украинские эксперты-политологи уже назвали призывы Москвы фарсом.

Как рассказал "Сегодня" народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко, любые переговоры должны проходить на независимых площадках или на линии соприкосновения, как предлагал президент Зеленский.

"Какой смысл вести переговоры с представителями "ЛДНР", если они ничего не решают и полностью подконтрольны России? Говорить необходимо напрямую с теми, кто за ними стоит", – подчеркнул Устенко.

По словам политолога-международника, эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Владимира Воли, Россия подключилась к своеобразному флешмобу.

"Сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, в ответ президент РФ пригласил Зеленского в Москву на обсуждение вопросов, которые не касаются Донбасса. После этого глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин предложил провести встречу на его территории, и теперь присоединился Козак с вариантом организации уже "нормандской встречи" на Донбассе. Все это игра политическими заявлениями, которая началась с предложения Зеленского и превратилась во флешмоб", – отметил Воля.

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Эксперт подчеркивает: "нормандская встреча" на Донбассе невозможна.

"При организации такой встречи возникает ряд вопросов. Во-первых, это обязательные меры безопасности, которые должны будут организовать представители украинских спецслужб, совместно с представителями "Л/ДНР". Во-вторых, признание легитимности местных властей, если они хотят присутствовать на саммите с руководством государств. Киев на это точно не пойдет", – подчеркнул Воля.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

"Это напоминает мне сцену из "Бриллиантовой руки": "Приезжайте к нам на Колыму, нет, уж лучше вы к нам", – говорит он "Сегодня".

Карасев сравнивает обмен предложениями между Украиной и Россией с перебрасыванием горячей картофелины из одной руки в другую. Он уверен, что Россия решила сыграть на опережение перед обращением Зеленского, которое, возможно, опубликуют сегодня вечером.

"Теоретически, Зеленский мог бы согласиться на предложение Козака, но при условии, что на встрече будет присутствовать Путин. В таком случае можно начинать разрабатывать повестку и план переговоров. Если же Путина на встрече не будет, то вопрос Донбасса снова не будет решен", – отмечает Карасев.

Политолог считает – главный вопрос не в том, где состоится встреча, а сможет ли она разрешить конфликт.

Напомним, Российская Федерация предлагает провести встречу в нормандском формате на Донбассе с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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Как ранее заявил советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, проведение встречи "нормандской четверки" на Донбассе с участием с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" может размыть саму идею переговоров.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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