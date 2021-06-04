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Трагедія під Волновахою. Ексватажкові "Оплоту" дали довічне за обстріл автобуса з людьми

4 червня, 19:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Внаслідок цього злочину 13 січня 2015 року загинули 12 осіб, ще 19 отримали поранення

Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив громадянина України, одного з ватажків терористичної організації "Оплот" до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Він наказав здійснити обстріл, через який загинули пасажири автобусу поблизу населеного пункту Волноваха Донецької області у 2015 році.

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Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Чоловіка визнали винним у вчиненні терористичного акту та участі в терористичній організації (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258−3 КК).

У судовому порядку було доведено, що чоловік у квітні 2014 року вступив до складу терористичної організації окупаційної влади РФ у Донецькій області. Зрештою він очолив одне з незаконних збройних формувань – підрозділ "Оплоту".

Обстріляний біля Волновахи автобус. Фото: Офіс генерального прокурора
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Обстріляний біля Волновахи автобус. Фото: Офіс генерального прокурора

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13 січня 2015 року він віддав наказ здійснити обстріл артилерійською системою "Град" блокпоста Збройних сил України поблизу міста Волноваха, на якому в той час перебували цивільні особи.

Біля рейсового автобуса розірвався снаряд, коли пасажири проходили паспортний контроль. Загинули 12 осіб, а 19 – постраждали.

Нагадаємо, на Донбасі з'явився пам'ятник загиблим від "Граду" пасажирам автобуса.

До того ж, дивіться як минув Великдень на Донбасі:

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