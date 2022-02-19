Травма війни. Фонд Ріната Ахметова допоміг дівчинці, яку торкнулися події на Донбасі (відео)

Дівчинка, яка була свідком війни на Донбасі, взяла участь в конкурсі від найбільшої благодійної організації нашої країни

Фонд Ріната Ахметова дбає про дітей

Вперше в Україні детально документуються свідоцтва мирного населення, яке зачепив конфлікт на Донбасі. В архіві унікального музею "Голоси мирних" – вже 13 тисяч історій. Це – інтерв’ю, щоденники, а ще – есе школярів, чиє дитинство надірвала війна.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Родина Бідюків

В епіцентрі бойових дій родина Бідюків опинилася на початку конфлікту.

"Раніше я жила в маленькому місті, Докучаєвську, це під Донецьком. Я застала чотири роки війни. І якийсь момент став переломний. Мої батьки вирішили: "Терпіти вже вистачить!" - розповіла призерка конкурсу есе "Один день" Фонду Ріната Ахметова Єлизавета Бідюк.

Тією останньої краплею став ранковий обстріл. Коли батьки та двоє дітей – дивом уціліли.

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"На початку листопада до нас у будинок потрапив снаряд на кухні. А я тоді збиралася до школи, дуже рано. І той день був жахливий, правда. Я сиділа у підвалі, і думала: "Я сьогодні помру!", – поділилась спогадами Єлизавета.

Саме література та музика колись допогли дівчинці оговтатися від війни. Літературний гурток для Лізи зараз є дуже важливим. Крім цього, дівчинка розповіла, що хотіла б стати моделлю і працювати в цій сфері.

Конкурс від Фонду Ріната Ахметова "Один день"

Жахливі спогади дівчинки про війну увійшли до есе "Один день". Ліза надіслала роботу на однойменний конкурс від Фонду Ріната Ахметова. Майже з двох тисяч – твір визнали призовим.

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Та чотири роки у війні не минули без наслідків. Лізі тоді здавалося, що загроза зачаїлася всюди. Навіть, у мирному небі.

"Мені здавалося, що взагалі я зараз живу і раз... і помру. Мозок малював страшні картини", – сказала Єлизавета.

Спогади Лізи віднині – історія. Зберігаються серед 13-ти тисяч свідоцтв в онлайн-музеї.

Унікальний проєкт

Головна редакторка проєктів Фонду Ріната Ахметова Ольга Гук розповіла, що Музей "Голоса мирних" – це психотерапевтичний проєкт.

"Тому що, розповідаючи свою історію іншим, людина проробляє цю травму війни і розлучається з цими негативними спогадами", – сказала Ольга Гук.

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн людей.

Мета музею "Голоси мирних" до 2025 року зібрати сто тисяч сповідей про конфлікт на Донбасі.

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