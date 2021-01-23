Україна може частково визнати документи окупованих територій

Деякі документи тимчасово окупованих територій Україна може офіційно визнати.
Як заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, про це йдеться в законопроекті про перехідний період для Донбасу і Криму, передає "Інтерфакс".
Йдеться, зокрема, про:
- свідоцтво про народження;
- свідоцтво про смерть;
- свідоцтво про укладення та розірвання шлюбу.
Так, для реєстрації актів цивільного стану, які відбулися на окупованій території, досить буде звернутися в орган реєстрації актів цивільного стану та отримати свідоцтво.
В окремих випадках РАГС може звернутися до суду, якщо наданих документів буде недостатньо для підтвердження факту.
Ми також писали, що в Мін'юсті заявляють про масові фальсифікації документів на окупованих територіях. Там підробляють офіційні папери заради соціальних виплат.
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