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Украина может частично признать документы оккупированных территорий

23 января, 03:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Нужно будет обращаться в орган регистрации актов гражданского состояния

Некоторые документы временно оккупированных территорий Украина может официально признать.

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Как заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, об этом говорится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса и Крыма, передает "Интерфакс".

Речь идет, в частности, о:

  • свидетельствах о рождении;
  • свидетельстве о смерти;
  • свидетельствах о заключении и расторжение брака.

Так, для регистрации актов гражданского состояния, которые произошли на оккупированной территории, достаточно будет обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния и получить свидетельство.

В отдельных случаях РАГС может обратиться в суд, если предоставленных документов будет недостаточно для подтверждения факта.

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Мы также писали, что в Минюсте заявляют о массовых фальсификациях документов на оккупированных территориях. Там подделывают официальные бумаги ради социальных выплат.

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