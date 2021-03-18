Україна в ТКГ запропонувала розблокувати два КПВВ на Донбасі до Великодня

Україна пропонує розблокувати роботу пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі до Великодніх свят.
Про це заявив заступник керівника української делегації в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі, віце-прем'єр Олексій Резніков, повідомила прес-служба делегації в Telegram.
Резніков також закликав почати процес "гуманітарного розмінування" на лінії зіткнення на Донбасі.
"Розмінування ділянок, на яких розташованы кладовища, об'єкти інфраструктури (водо-, газо- і електропостачання тощо), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт", – йдеться в повідомленні.
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 31 березня.
Нагадаємо, напередодні політична підгрупа в Тристоронній контактній групі вимушено оголосила перерву в засіданні на прохання української сторони через участь у переговорах терористки Майї Пирогової як "експерта" з боку бойовиків.
Ми також повідомляли, що 24 лютого Російська Федерація знову зірвала відкриття контрольно-пропускних пунктів на Донбасі.
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