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Україна в ТКГ запропонувала розблокувати два КПВВ на Донбасі до Великодня

18 березня, 03:14

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Резніков закликав почати "гуманітарне розмінування"

Україна пропонує розблокувати роботу пунктів пропуску "Щастя" і "Золоте" на Донбасі до Великодніх свят.

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Про це заявив заступник керівника української делегації в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі, віце-прем'єр Олексій Резніков, повідомила прес-служба делегації в Telegram.

Резніков також закликав почати процес "гуманітарного розмінування" на лінії зіткнення на Донбасі.

"Розмінування ділянок, на яких розташованы кладовища, об'єкти інфраструктури (водо-, газо- і електропостачання тощо), на яких системно проводяться регламентні та інші види робіт", – йдеться в повідомленні.

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Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 31 березня.

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Нагадаємо, напередодні політична підгрупа в Тристоронній контактній групі вимушено оголосила перерву в засіданні на прохання української сторони через участь у переговорах терористки Майї Пирогової як "експерта" з боку бойовиків.

Ми також повідомляли, що 24 лютого Російська Федерація знову зірвала відкриття контрольно-пропускних пунктів на Донбасі.

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Донбас Великдень щастя розмінування Золоте КПВВ ТКГ
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