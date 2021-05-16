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Українські військові знову потрапили під обстріл на Донбасі: де було жарко

16 травня, 08:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Бойовики за минулу добу 16 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Бойовики на Донбасі продовжують ігнорувати мирні домовленості. За минулу добу, 15 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

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Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

"Вчора один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Бойовики вели обстріл по наступних напрямках:

  • недалеко від населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених мінського домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;
  • поблизу Пісків окупанти три рази здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • в напрямку наших позицій, у населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го і 82-го калібрів;
  • у населених пунктів Широкино і Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру;
  • в передмісті Старогнатівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів;
  • поблизу населеного пункту Опитне ворог зробив обстріл з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів, а у селища Гладосове – ще і з станкових протитанкових гранатометів.
  • неподалік Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.

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"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 16 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за два роки в протистоянні з Росією вдалося досягти певних результатів, які були неможливі раніше, – як на фронті, так і в дипломатії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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