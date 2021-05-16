Українські військові знову потрапили під обстріл на Донбасі: де було жарко

Бойовики за минулу добу 16 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Бойовики на Донбасі продовжують ігнорувати мирні домовленості. За минулу добу, 15 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

"Вчора один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Бойовики вели обстріл по наступних напрямках:

недалеко від населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених мінського домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем;

поблизу Пісків окупанти три рази здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в напрямку наших позицій, у населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го і 82-го калібрів;

у населених пунктів Широкино і Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру;

в передмісті Старогнатівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів;

поблизу населеного пункту Опитне ворог зробив обстріл з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів, а у селища Гладосове – ще і з станкових протитанкових гранатометів.

неподалік Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів.

Читайте також: Як закінчити війну на Донбасі? Данілов дав Путіну пораду

Реклама

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 16 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що за два роки в протистоянні з Росією вдалося досягти певних результатів, які були неможливі раніше, – як на фронті, так і в дипломатії.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією