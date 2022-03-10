Вулиці засіяні трупами, місто схоже на руїни. На що окупанти перетворили Маріуполь – відео

Захисник Маріуполя показав кадри, зроблені у місті під час війни – окупанти не дають прибрати тіла та уламки будинків з вулиць

Як виглядає Маріуполь під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь, у місті практично немає зв'язку та комунікацій, а вулиці посипані уламками бомб, будинків та тілами загиблих. Захисник Маріуполя із позивним "Калина" показав, як виглядає місто після двох тижнів війни РФ проти України.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

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Автор відео сказав, що зараз місто у ворожому оточенні. Окупанти ведуть обстріл у режимі 24/7.

"Загиблих не можуть забирати з вулиць. Тіла лежать скрізь. Розбомблений пологовий. Голод. Брак ліків. Але місто чинить опір", – написав Цаплієнко.

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Ситуація у Маріуполі

Вдень 9 березня російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано.

У поліції Донецької області повідомили, що постраждали породілля та персонал. Число загиблих та постраждалих встановлюється.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав окупантів, які вдарили по пологовому будинку, тварюками і пообіцяв їм зовсім іншу війну після цього інциденту.

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Незабаром у МЗС РФ проговорились – удар по пологовому будинку у Маріуполі був не випадковим. Спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що там "влаштували вогневі позиції". Захарова на брифінгу назвала вагітних жінок нацбатами, а місця народження дітей — вогневими позиціями