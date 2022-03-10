Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Вулиці засіяні трупами, місто схоже на руїни. На що окупанти перетворили Маріуполь – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 02:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Захисник Маріуполя показав кадри, зроблені у місті під час війни – окупанти не дають прибрати тіла та уламки будинків з вулиць
Як виглядає Маріуполь під час війни
Як виглядає Маріуполь під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь, у місті практично немає зв'язку та комунікацій, а вулиці посипані уламками бомб, будинків та тілами загиблих. Захисник Маріуполя із позивним "Калина" показав, як виглядає місто після двох тижнів війни РФ проти України.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

Реклама

Автор відео сказав, що зараз місто у ворожому оточенні. Окупанти ведуть обстріл у режимі 24/7.

"Загиблих не можуть забирати з вулиць. Тіла лежать скрізь. Розбомблений пологовий. Голод. Брак ліків. Але місто чинить опір", – написав Цаплієнко.

Реклама

Ситуація у Маріуполі

Вдень 9 березня російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано.

У поліції Донецької області повідомили, що постраждали породілля та персонал. Число загиблих та постраждалих встановлюється.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав окупантів, які вдарили по пологовому будинку, тварюками і пообіцяв їм зовсім іншу війну після цього інциденту.

Реклама

Незабаром у МЗС РФ проговорились – удар по пологовому будинку у Маріуполі був не випадковим. Спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що там "влаштували вогневі позиції". Захарова на брифінгу назвала вагітних жінок нацбатами, а місця народження дітей — вогневими позиціями

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
Світ душить РФ санкціями
Усі санкції
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Перша медична допомога
Допоможи!
Мер говорить
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Фінанс-дайджест
Більше новин
Рупори Кремля
Путіністи 🤬
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Паралімпіада-2022. Медалі
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Китай КитайCN
10
9
12
31
2
flag Канада КанадаCA
7
2
7
16
3
flag Україна УкраїнаUA
6
8
5
19
4
flag Франція ФранціяFR
4
1
1
6
5
flag Японія ЯпоніяJP
3
1
2
6
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41909.06

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2723.92

Litecoin (LTC)

106.74

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Комаровський в темі
Як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС
Запитай у лікаря

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти