Помер військовий, який був поранений снайпером на Донбасі

Помер військовий Роман Дзюбенко, який раніше був поранений снайпером на Донбасі.

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Про це повідомляє оперативне командування "Схід"

"На жаль, сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенко, який був важко поранений ворожим снайпером", – йдеться в повідомленні.

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Як передає АрміяInform, 26-річний Дзюбенко був поранений 26 січня неподалік Новоалександровки в Луганській області. Ворожа куля пробила наскрізь каску воїна, він перебував у важкому стані. У Дзюбенко залишився піврічний син.

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Як раніше повідомляли 21 січня в результаті ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу поранено двоє військовослужбовців

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