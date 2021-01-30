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Умер военный, который был ранен снайпером на Донбассе

30 января, 13:38

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

У погибшего бойца остался полугодовалый сын

Умер военный Роман Дзюбенко, который ранее был ранен снайпером на Донбассе.

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Об этом сообщает оперативное командование "Восток"

"К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером", – говорится в сообщении.

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Как передает АрмияInform, 26-летний Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Вражеская пуля пробила насквозь каску воина, он находился в тяжелом состоянии. У Дзюбенко остался полугодовалый сын.

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Как ранее сообщали 21 января в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранены двое военнослужащих

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