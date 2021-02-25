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У Бахмутському районі виявили схованку з боєприпасами (фото)

25 лютого, 19:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Підвал служив бойовикам засідкою

В околицях Бахмутського району силовики ООС знайшли схованку з боєприпасами.

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Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Так, знайшли 120 мм артилерійські міни та запали до них. Все це знаходилося в підвальному приміщенні занедбаної будівлі.

"Підвал служив бойовикам засідкою для здійснення диверсій на підконтрольній Україні території ", – йдеться в повідомленні.

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Територію оточили. На місці працюють ДСНС і правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що в Києві викрили групу осіб, підозрюваних в зберіганні, виготовленні та збуті боєприпасів у великих розмірах, а також облаштування майстерні для їх переробки.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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боєприпаси підвал силовики Бахмут ООС

Джерело: Сьогодні

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