В Бахмутском районе обнаружили тайник с боеприпасами (фото)

В окрестностях Бахмутского района силовики ООС нашли тайник с боеприпасами.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, нашли 120 мм артиллерийские мины и запалы к ним. Все это находилось в подвальном помещении заброшенной здания.

"Подвал служил боевикам засадой для совершения диверсий на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.

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Территорию оцепили. На месте работают ГСЧС и правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили группу лиц, подозреваемых в хранении, изготовлении и сбыте боеприпасов в больших размерах,а также обустройстве мастерской для их переработки.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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