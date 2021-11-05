Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

У Донецьку створили копію ляльки-вбивці з "Гри в кальмара" (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 11:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі пропонують поставити її на площі Леніна чи КПП на кордоні з Росією
У Донецьку створили ляльку із легендарного серіалу. Фото: колаж "Сьогодні"
У Донецьку створили ляльку із легендарного серіалу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецьку створили копію відомої ляльки із популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". У Мережі пропонують поставити її на площі Леніна чи КПП на кордоні з Росією.

Про це пише видання APnews.

Реклама

Що відомо про статую?

Де саме буде встановлена лялька і хто замовник – поки що невідомо. Відомо, що статую спорудило місцеве підприємство "Просування", отримавши приватне замовлення.

Реакція Мережі

Донеччани пропонують поставити статую ляльки на площі Леніна або КПП на кордоні з Росією:

Реклама
  • "Замість Леніна на площі поставлять, і щодня гратимемо";
  • "На Успенці. На в'їзд. Щоб черга не рухалася",
  • "Ймовірно, на кожному КПП із РФ".

Крім того, деякі місцеві жителі запевняють, що на окупованому Донбасі триває ця сама "гра в кальмари".

  • "Все життя в "ДНР" – це гра в кальмара, тільки й виживаємо, як можемо";
  • "У нас уже 7 років йде гра у кальмара".

Реклама

Що означає лялька у серіалі "Гра в кальмара"?

В одній із серій "Гри в кальмара" учасники на смерть грали у гру з лялькою. Вони повинні були добігти до фінішної лінії, поки величезна лялька, стоячи спиною до них, рахувала від 1 до 5. Коли вона замовкла і оберталася, очі-камери починали фіксувати найменший рух. У цей момент учасники мали завмирати. В іншому випадку – кожного, чий рух зафіксує камера, вбивали.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила закон України «Про пенсійне забезпечення»...

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

154 277

захворіло за тиждень в Україні

+1%

Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 4 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 762 884
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 086 045
Всього введених доз 18 848 929
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Що варто знати про про школярів на карантині
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти