У Донецьку створили копію ляльки-вбивці з "Гри в кальмара" (фото, відео)

У Мережі пропонують поставити її на площі Леніна чи КПП на кордоні з Росією

У Донецьку створили ляльку із легендарного серіалу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецьку створили копію відомої ляльки із популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". У Мережі пропонують поставити її на площі Леніна чи КПП на кордоні з Росією.

Про це пише видання APnews.

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Що відомо про статую?

Де саме буде встановлена лялька і хто замовник – поки що невідомо. Відомо, що статую спорудило місцеве підприємство "Просування", отримавши приватне замовлення.

Реакція Мережі

Донеччани пропонують поставити статую ляльки на площі Леніна або КПП на кордоні з Росією:

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"Замість Леніна на площі поставлять, і щодня гратимемо";

"На Успенці. На в'їзд. Щоб черга не рухалася",

"Ймовірно, на кожному КПП із РФ".

Крім того, деякі місцеві жителі запевняють, що на окупованому Донбасі триває ця сама "гра в кальмари".

"Все життя в "ДНР" – це гра в кальмара, тільки й виживаємо, як можемо";

"У нас уже 7 років йде гра у кальмара".

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Що означає лялька у серіалі "Гра в кальмара"?

В одній із серій "Гри в кальмара" учасники на смерть грали у гру з лялькою. Вони повинні були добігти до фінішної лінії, поки величезна лялька, стоячи спиною до них, рахувала від 1 до 5. Коли вона замовкла і оберталася, очі-камери починали фіксувати найменший рух. У цей момент учасники мали завмирати. В іншому випадку – кожного, чий рух зафіксує камера, вбивали.

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