В Донецке создали копию куклы-убийцы из "Игры в кальмара" (фото, видео)

В Сети предлагают поставить ее на площади Ленина или КПП на границе с Россией

В Донецке создали куклу из легендарного сериала. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецке создали копию известной куклы из популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". В Сети предлагают поставить ее на площади Ленина или КПП на границе с Россией.

Об этом пишет издание APnews.

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Что известно о статуи?

Где именно будет установлена кукла и кто заказчик – пока неизвестно. Известно, что статую соорудило местное предприятие "Продвижение", получив частный заказ.

Реакция Сети

Жители Донецка предлагают поставить статую куклы на площади Ленина или КПП на границе с Россией:

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"Вместо Ленина на площади поставят, и будем ежедневно играть";

"На Успенке. На въезд. Чтобы очередь не двигалась",

"Скорее всего, на каждом КПП с РФ".

Кроме того, некоторые местные жители уверяют, что на оккупированном Донбассе продолжается эта самая "игра в кальмара".

"Вся жизнь в "ДНР" – это игра в кальмара, только и выживаем, как можем";

"У нас уже 7 лет идет игра в кальмара".

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Что значит кукла в сериале "Игра в кальмара"?

В одной из серий "Игры в кальмары" участники на смерть играли в игру с куклой. Они должны были добежать до финишной линии, пока огромная кукла, стоя спиной к ним, считала от 1 до 5. Когда она умолкала и оборачивалась, глаза-камеры начинали фиксировать малейшее движение. В этот момент участники должны были замирать. В противном же случае – каждого, чье движение зафиксирует камера, убивали.

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