У Лисичанську пошкодили пам'ятник загиблим добровольцям: затримано підлітків

Поліція Лисичанська затримала 14-річного та 19-річного жителів міста, яких підозрюють у пошкодженні пам'ятника загиблим під час бойових дій на Донбасі Героям-добровольцям.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Луганської області.
Повідомлення про пошкодження невідомими пам'ятника Героям-добровольцям на перехресті вулиць Червона та Жовтнева надійшло в поліцію пізно ввечері 13 лютого.
Протягом доби співробітники поліції разом з працівниками СБУ встановили особи правопорушників та їх місцезнаходження. Зараз слідчі проводять з ними слідчі дії, встановлюють всі обставини події і мотив скоєння злочину.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 297 КК України.
Нагадаємо, 11 лютого Нацполіція затримала затримала двох людей, яких підозрюють у тому, що вони облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові.
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