В Луганській області оголосили масову евакуацію: куди відправляють людей

Влада просить жителів зберігати спокій і дотримуватися інструкцій

Людей із підконтрольних Україні територій Луганської області відправляють у бік Дніпра. Фото: колаж "Сьогодні"

У Луганській області після початку Росією так званої воєнної операції влада повідомила про загальну евакуацію.

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай написав у фейсбуці.

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"Увага! Мешканці Луганської області! Сьогодні, 24 лютого 2022 року, оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 05:50. Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області", – йдеться у повідомленні.

Тих, хто має свій транспорт, просять використовувати свої можливості та рухатися у напрямку Дніпра. Що стосується людей, які не мають можливості евакуюватися самостійно, – організовано евакуацію з залізничних станцій:

Лисичанськ

Рубіжне

Сватове

Місцем збору влада назвала зазначені вище залізничні вокзали.

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Під час евакуації людей просять зберігати спокій та дотримуватися інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС.