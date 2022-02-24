В Луганской области объявили массовую эвакуацию: куда отправляют людей

В Луганской области после начала Россией так называемой военной операции власти сообщили об общей эвакуации.
Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай написал в фейсбуке.
"Внимание! Жители Луганской области! Сегодня, 24 февраля 2022 года, объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области", – говорится в сообщении.
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Тех, у кого есть свой транспорт, просят использовать свои возможности и двигаться в направлении Днепра. Что касается людей, не имеющих возможности эвакуироваться самостоятельно, – организована эвакуация с железнодорожных станций:
- Лисичанск
- Рубежное
- Сватово
Местом сбора власти назвали указанные выше железнодорожные вокзалы.
Во время эвакуации людей просят сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС.