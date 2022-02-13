На Луганщині пролунав потужний вибух у кафе: 12 постраждалих

У селищі Луганської області Станиця Луганська 12 лютого стався потужний вибух у кафе. Внаслідок інциденту постраждали 12 людей.
Про це написала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Деталі вибуху
"12 лютого о 17:46 у смт Станиця Луганська у кафе "Мрія" стався вибух (попередньо газового балона) з наступним горінням", – йдеться у повідомленні.
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О 21.52 рятувальники ліквідували пожежу на площі 160 м2.
Постраждалі
Внаслідок інциденту постраждали 12 осіб, з яких 8 осіб госпіталізовано до лікарні та 4 особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.
У Донецьку стався вибух
Вдень 12 лютого російські ЗМІ, а також Telegram-канали окупантів повідомили про те, що ЗСУ обстріляли окупований Донецьк.
Джерело у ЗСУ спростувало цю інформацію у коментарі "Сьогодні".
"Черговий фейк", – повідомило воно.
Що повідомили окупанти
У соцмережах з'явилася інформація, що у горлівському та донецькому напрямках ЗСУ ведуть вогонь із РПГ та мінометів.
Незабаром стало відомо про нібито "потужний вибух" у центрі Донецька.
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін в окупаційних ЗМІ спростував інформацію про вибух у центрі міста.
"Поки що все під контролем. Невелика движуха на лінії зіткнення. Вибух на їхній території. Але це ще не воно", – сказав він.
В ООС офіційно спростували
Командувач ООС Олександр Павлюк заявив, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували й не проводили жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька.
"Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодного обстрілу з боку Збройних сил України не фіксували. Також слід зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил знаходяться в районах відведення", – йдеться у заяві, яка є у розпорядженні сайту "Сьогодні".
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