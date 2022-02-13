На Луганщині пролунав потужний вибух у кафе: 12 постраждалих

8 людей госпіталізували до лікарні, а ще 4 особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні

Причиною вибуху у кафе "Мрія" став газовий балон / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Луганської області Станиця Луганська 12 лютого стався потужний вибух у кафе. Внаслідок інциденту постраждали 12 людей.

Про це написала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Деталі вибуху

"12 лютого о 17:46 у смт Станиця Луганська у кафе "Мрія" стався вибух (попередньо газового балона) з наступним горінням", – йдеться у повідомленні.

О 21.52 рятувальники ліквідували пожежу на площі 160 м2.

Постраждалі

Внаслідок інциденту постраждали 12 осіб, з яких 8 осіб госпіталізовано до лікарні та 4 особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

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У Донецьку стався вибух

Вдень 12 лютого російські ЗМІ, а також Telegram-канали окупантів повідомили про те, що ЗСУ обстріляли окупований Донецьк.

Джерело у ЗСУ спростувало цю інформацію у коментарі "Сьогодні".

"Черговий фейк", – повідомило воно.

Що повідомили окупанти

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У соцмережах з'явилася інформація, що у горлівському та донецькому напрямках ЗСУ ведуть вогонь із РПГ та мінометів.

Незабаром стало відомо про нібито "потужний вибух" у центрі Донецька.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін в окупаційних ЗМІ спростував інформацію про вибух у центрі міста.

"Поки що все під контролем. Невелика движуха на лінії зіткнення. Вибух на їхній території. Але це ще не воно", – сказав він.

В ООС офіційно спростували

Командувач ООС Олександр Павлюк заявив, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували й не проводили жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька.

"Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодного обстрілу з боку Збройних сил України не фіксували. Також слід зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил знаходяться в районах відведення", – йдеться у заяві, яка є у розпорядженні сайту "Сьогодні".

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