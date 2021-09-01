На Прикарпатті ветеран АТО підірвався на гранаті – він помер на місці

У квартирі загиблого військового знайшов батько, він і викликав правоохоронців. Зараз копи з'ясовують усі деталі події

Ветеран АТО Анатолій Новічонок загинув від вибуху. Колаж "Сьогодні"

У Калуші Івано-Франківської області в квартирі п'ятиповерхівки вибухнула граната. У результаті загинув чоловік.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що інцидент стався 31 серпня. До правоохоронців зателефонував 91-річний чоловік і заявив, що в квартирі він виявив свого сина з тілесними ушкодженнями. На місце виїхали слідчі, вибухотехніки і криміналісти.

Залишки вибухівки відправили на експертизу. Фото: ГУ НП

Попередньо встановлено, що мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він прозвучав. У квартирі копи виявили тіло 51-річного чоловіка, який помер від травм.

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На місці вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи. Слідчі почали кримінальне провадження.

Сайт "Вікна" уточнив, що загиблий – ветеран АТО, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Анатолій Новічонок.

Анатолій Новічонок загинув у квартирі батька. Фото: Вікна

Знайомі військового кажуть, що це швидше нещасний випадок, ніж самогубство.

Нелегальна зброя в Україні – чорний ринок розширюється

Після початку війни на Донбасі Україна стала європейським лідером на ринку нелегальної зброї і боєприпасів. До початку конфлікту в країні налічувалося близько 3 млн одиниць незаконних "вогнестрілів".

В "Українській асоціації власників зброї" припускають, що відтоді цей показник міг зрости до 5 млн "стволів" – від пістолетів Макарова і ТТ до автоматів Калашникова різних модифікацій.

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І це йдеться тільки про вогнепальну зброю. А на нелегальному ринку чи не більшим попитом користуються гранати і вибухівка, а також різні гранатомети. Якщо за минулий рік поліція Донецької області вилучила 176 "вогнестрілів", то гранатометів – 260, а гранат – майже 3 тисячі.

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