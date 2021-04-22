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У Луганській області сталася пожежа у військовій частині, є постраждалий (фото)

22 квітня, 17:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Масштабна пожежа виникла на території військової частини у місті Рубіжне – постраждав український військовослужбовець – подробиці події

У місті Рубіжне Луганської області на території однієї з військових частин сталася пожежа – загорівся бензобак автомобіля. Далі вогонь перекинувся на чотири бензовози.

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Як повідомили в пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил в Facebook, постраждав військовослужбовець ЗСУ. Бійця відправили в лікарню у місті Кремінна, стан його здоров'я зараз задовільний.

Як зазначають в штабі, до ліквідації пожежі залучили особовий склад і техніку ДСНС України. В даний час пожежа ліквідована, встановлюються причини загоряння бензобака.

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Нагадаємо, 2 вересня в Луганській області спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив суху траву і ліс в Станично-Луганському районі. Полум'я поширювалося в сторону кількох населених пунктів.

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Також ми повідомляли, що пожежу на Луганщині могли почати бойовики.

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військова частина Луганська область пожежа Рубіжне постраждалий
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