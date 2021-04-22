У Луганській області сталася пожежа у військовій частині, є постраждалий (фото)

У місті Рубіжне Луганської області на території однієї з військових частин сталася пожежа – загорівся бензобак автомобіля. Далі вогонь перекинувся на чотири бензовози.
Як повідомили в пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил в Facebook, постраждав військовослужбовець ЗСУ. Бійця відправили в лікарню у місті Кремінна, стан його здоров'я зараз задовільний.
Як зазначають в штабі, до ліквідації пожежі залучили особовий склад і техніку ДСНС України. В даний час пожежа ліквідована, встановлюються причини загоряння бензобака.
Нагадаємо, 2 вересня в Луганській області спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив суху траву і ліс в Станично-Луганському районі. Полум'я поширювалося в сторону кількох населених пунктів.
Також ми повідомляли, що пожежу на Луганщині могли почати бойовики.
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