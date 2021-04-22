В Луганской области произошел пожар в военной части, есть пострадавший (фото)

Масштабный пожар возник на территории военной части в городе Рубежное – пострадал украинский военнослужащий – подробности происшествия

В городе Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей произошел пожар – загорелся бензобак автомобиля. Далее огонь перекинулся на четыре бензовоза.

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Как сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил в Facebook, пострадал военнослужащий ВСУ. Бойца отправили в больницу в городе Кременная, состояние его здоровья сейчас удовлетворительное.

Как отмечают в штабе, к ликвидации пожара привлекли личный состав и технику ГСЧС Украины. В настоящее время пожар ликвидирован, устанавливаются причины возгорания бензобака.

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Напомним, 2 сентября 2020 года в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

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Также мы сообщали, что пожар в Луганской области могли начать боевики.

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