Українська
$ 28,06
33,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В Луганской области произошел пожар в военной части, есть пострадавший (фото)

22 апреля, 17:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Масштабный пожар возник на территории военной части в городе Рубежное – пострадал украинский военнослужащий – подробности происшествия

В городе Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей произошел пожар – загорелся бензобак автомобиля. Далее огонь перекинулся на четыре бензовоза.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил в Facebook, пострадал военнослужащий ВСУ. Бойца отправили в больницу в городе Кременная, состояние его здоровья сейчас удовлетворительное.

Как отмечают в штабе, к ликвидации пожара привлекли личный состав и технику ГСЧС Украины. В настоящее время пожар ликвидирован, устанавливаются причины возгорания бензобака.

Реклама

В тренде
Россия за месяц построила в Крыму огромный военный лагерь (фото со спутника)

Напомним, 2 сентября 2020 года в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

Реклама

Также мы сообщали, что пожар в Луганской области могли начать боевики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

воинская часть Луганская область пожар рубежное пострадавший
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в России
Встреча с Путиным на Донбассе: Зеленскому впервые ответили в РоссииВласть
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на Facebook
Горячее лето 2014-го: краткая история АТО в семи постах на FacebookВласть
РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)
РФ готовится напасть на Украину? Самые вероятные сценарии и цена вторжения (видео)Россия
Миротворцев ООН не будет: в МИД РФ назвали единственный вариант по Донбассу
Миротворцев ООН не будет: в МИД РФ назвали единственный вариант по ДонбассуВласть
Россия подтвердила стягивание
Россия подтвердила стягивание "Искандеров" к границе с УкраинойРоссия
Путин может пойти в наступление, решив, что хуже уже не будет – экс-премьер Швеции
Путин может пойти в наступление, решив, что хуже уже не будет – экс-премьер ШвецииРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять