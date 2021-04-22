У Маріуполі чоловік розніс сокирою каси супермаркету (відео)

Агресивний чоловік налякав відвідувачів магазину – він увірвався до приміщення з сокирою і почав трощити все навколо

У Маріуполі Донецької області чоловік з сокирою напав на супермаркет мережі АТБ. Він буквально розтрощив всі каси на очах у співробітників магазину і відвідувачів.

Реклама

Відповідне відео опублікував сам дебошир на своїй сторінці в Facebook.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика, 18+

Відео: Йосип Ломтадзе/Facebook

"Розносимо злочинців і спекулянтів АТБ. В якому за 10 хвилин до цього якийсь п***р через маску вдарив мою дружину і втік як остання шл**а! В цей час з нею були наші діти", – написав Йосип Ломтадзе, ймовірний дебошир.

Крім того, в коментарях до посту його дружина написала, що вони не носять маски і ніколи не носили.

Реклама

В тренді На Донбасі загинув український військовий – поранення були несумісні з життям

Як повідомляє 0629, посилаючись на правоохоронців, особа чоловіка встановлена на місці. Там зараз працює поліція. Факт буде внесений до ЄРДР, але за якою саме статтею, правоохоронці сказати поки не можуть.

Раніше ми повідомляли, що у Києві поліцейський напав на жінку через маску.

Також нагадаємо, подібний інцидент стався в Одесі. Чоловіки побилися в продуктовому магазині через маску.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама