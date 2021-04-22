У Маріуполі чоловік розніс сокирою каси супермаркету (відео)

У Маріуполі Донецької області чоловік з сокирою напав на супермаркет мережі АТБ. Він буквально розтрощив всі каси на очах у співробітників магазину і відвідувачів.
Відповідне відео опублікував сам дебошир на своїй сторінці в Facebook.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика, 18+
"Розносимо злочинців і спекулянтів АТБ. В якому за 10 хвилин до цього якийсь п***р через маску вдарив мою дружину і втік як остання шл**а! В цей час з нею були наші діти", – написав Йосип Ломтадзе, ймовірний дебошир.
Крім того, в коментарях до посту його дружина написала, що вони не носять маски і ніколи не носили.
Як повідомляє 0629, посилаючись на правоохоронців, особа чоловіка встановлена на місці. Там зараз працює поліція. Факт буде внесений до ЄРДР, але за якою саме статтею, правоохоронці сказати поки не можуть.
Раніше ми повідомляли, що у Києві поліцейський напав на жінку через маску.
Також нагадаємо, подібний інцидент стався в Одесі. Чоловіки побилися в продуктовому магазині через маску.
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