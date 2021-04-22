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В Мариуполе мужчина разнес топором кассы супермаркета (видео)

22 апреля, 17:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Агрессивный мужчина напугал посетителей магазина – он ворвался в помещение с топором и начал крушить все вокруг

В Мариуполе Донецкой области мужчина с топором напал на супермаркет сети АТБ. Он буквально растрощил все кассы на глазах у сотрудников магазина и посетителей.

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Соответствующее видео опубликовал сам дебошир на своей странице в Facebook.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

Видео: Иосиф Ломтадзе/Facebook

"Разносим преступников и спекулянтов АТБ. В котором за 10 минут до этого какой-то п***р из-за маски ударил мою жену и сбежал как последняя шл**а! В это время с ней были наши дети", – написал Иосиф Ломтадзе, вероятный дебошир.

Кроме того, в комментариях к посту его жена написала, что они не носят маски и никогда не носили.

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Как сообщает 0629, ссылаясь на правоохранителей, личность мужчины установлена на месте. Там сейчас работает полиция. Факт будет внесен в ЕРДР, но по какой именно статье, правоохранители сказать пока не могут.

Ранее мы сообщали, что в Киеве полицейский напал на женщину из-за маски.

Также напомним, подобный инцидент произошел в Одессе. Мужчины подрались в продуктовом магазине из-за маски.

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видео Мариуполь магазины топор дебошир
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