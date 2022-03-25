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У Маріуполі окупанти відкрили штаб у ТЦ та агітують за Росію

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25 березня, 14:39
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У штабі роздають партійні газети, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс"
У Маріуполі росіяни відкрили нібито гуманітарний штаб
У Маріуполі росіяни відкрили нібито гуманітарний штаб / Фото: Колаж: Сьогодні

На виїзді з Маріуполя у приміщенні торгового центру "Метро" окупанти відкрили штаб російської партії "Єдина Росія".

Про це повідомляють місцеві жителі, пише Маріупольська міськрада.

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За інформацією маріупольців, що залишаються в місті, у штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Свій штаб російські окупанти називають гуманітарним.

Ситуація у Маріуполі

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Бізнес-ізоляція
Наші янголи-охоронці

Полковник Котенко Сергій Леонідович – легендарний комбат батальйону «Вінницькі скіфи». Завдяки його сміливим діям та неймовірній рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки під Запоріжжям. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
5-класник Максим із Борисполя пізно ввечері втік із дому до штабу місцевої тероборони та зажадав, щоб взяли його добровольцем. “Він прийшов захищати рідних, землю, місто! Ось він герой!” - розповів один із бійців ТрО. Хлопець дуже засмутився, коли йому відмовили. Бійці знайшли перелякану маму Максима, передали їй сина і попросили не сварити його.
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Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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