В Мариуполе оккупанты открыли штаб в ТЦ и агитируют за Россию

На выезде из Мариуполя, в помещении торгового центра "Метро" оккупанты открыли штаб российской партии "Единая Россия".
Об этом сообщают местные жители, пишет Мариупольский горсовет.
По информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.
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Свой штаб русские оккупанты называют гуманитарным.
Ситуация в Мариуполе
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