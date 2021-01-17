У Маріуполі поліція застрелила директора ринку при затриманні через порубку лісу

У Маріуполі поліцейський у суботу, 16 січня, під час затримання через незаконну порубку лісу застрелив одного з підозрюваних.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Згідно з повідомленням, наряд поліції ввечері на околиці селища Сартана викрив групу осіб у незаконній порубці лісу, один із лісорубів хотів втекти на автомобілі та скоїв наїзд на поліцейського. Після чого поліцейські застосували вогнепальну зброю і смертельно поранили водія.

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Поліцейські уточнили, що на місці злочину вони виявили чотирьох лісорубів і автомобіль "Газель", який порушники використовували для протиправної діяльності.

За фактом смертельного поранення чоловіка Головним управлінням Нацполіціі в Донецькій області розпочато службове розслідування. Потерпілий поліцейський госпіталізований.

Водночас видання "Новости Донбасса" повідомило, що при затриманні загинув директор маріупольського ринку "Київський" Володимир Мігоцький, що приїхав на допомогу синові, якого намагалася затримати за незаконну порубку поліція.

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Причому син загиблого Олександр стверджує, що ніякої незаконної порубки нібито не було, а поліція намагалася незаконно затримати його брата.

За словами Олександра, його брат Антон просто взяв кілька колод, що лежали в лісі, в багажник своєї "Газелі", щоб витягти застряглу легкову машину друга.

У цей момент на машині під'їхав заступник начальника Кальміуського райвідділу поліції Маріуполя і звинуватив Антона в незаконній вирубці дерев, зажадавши паспорт. Оскільки документів у нього не виявилося, він зателефонував батькові і попросив його привезти їх.

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Прибувши у супроводі двох людей Мігоцький-старший почав сперечатися з поліцейськими, доводячи незаконність їхніх претензій. Потім сів у "Газель" і спробував поїхати, але поліція відкрила вогонь і застрелила його.

Нагадаємо, в Дніпрі чоловік стріляв по перехожих із пневматичної зброї і під час хаотичної стрілянини потрапив сусідові в пахову область.

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