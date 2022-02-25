У Маріуполі українські захисники знищили 22 російські танки

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що захисники міста знищили понад два десятки російських танків.
Про це Бойченко повідомив у ефірі каналу "Україна 24".
"Збройні сили України та Національна гвардія виконують якісно своє бойове завдання. Було знищено 22 ворожі танки, які йшли з Павлопіля", – зазначив міський голова.
Російські танки розпочали наступ на Маріуполь
Російські танки рухаються у бік Маріуполя. За 15 км від міста йде бій. Про це на екстреному брифінгу заявив міський голова Вадим Бойченко. За словами Бойченка, бій українських військових та окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.
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"Російські танки рухаються у бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, у місті прозвучать сирени, які свідчать про необхідність перейти до сховищ", – сказав мер.
Також, за його словами, у Маріуполі зафіксували досить серйозні руйнування житлового фонду внаслідок обстрілів.
"Житловий фонд також постраждав після вчорашніх обстрілів. Ми вже розуміємо чітко, скільки було обстрілів і скільки житлового фонду постраждало різними вулицями. На жаль, ми маємо досить серйозні руйнування житлового фонду", – зазначив він.
Нагадаємо, що 24 лютого в Маріуполі ввели комендантську годину 22:00 до 6:00.
Крім того, повідомляється, що тривають бої в районі Павлополя (20 км від міста). На даний момент транспорт працює у штатному режимі, безкоштовно.
Крім того, 35 людей поранено в результаті обстрілів, дев'ять у тяжкому в лікарні.
20 танків росіян знищили на Чернігівському напрямку
Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку Чернігівської області. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 25 лютого.
"Втрати живої сили уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Також підрозділи "Північ" знищили колону ворожої техніки з 10-15 одиниць, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів.
Ситуація в Україні 25 лютого
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- Окупанти розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
- Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.