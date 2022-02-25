В Мариуполе украинские защитники уничтожили 22 российских танка

Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия выполняют качественно свою боевую задачу

Танки России уничтожили в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что защитники города уничтожили более двух десятков российских танков.

Об этом Бойченко сообщил в эфире канала "Украина 24".

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"Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия выполняют качественно свою боевую задачу. Было уничтожено 22 вражеских танка, которые шли из Павлополя", – отметил городской голова.

Российские танки начали наступление на Мариуполь

Российские танки движутся в сторону Мариуполя. В 15 км от города идет бой. Об этом на экстренном брифинге заявил городской голова Вадим Бойченко. По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.

"Российские танки движутся в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти к хранилищам", – сказал мэр.

Также, по его словам, в Мариуполе зафиксировали достаточно серьезные разрушения жилого фонда вследствие обстрелов.

"Жилой фонд также пострадал после вчерашних обстрелов. Мы уже понимаем четко, сколько было обстрелов и сколько жилого фонда пострадало по разным улицам. К сожалению, мы имеем достаточно серьезные разрушения жилого фонда", – отметил он.

Напомним, что 24 февраля в Мариуполе ввели комендантский час 22:00 до 6:00.

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Кроме того сообщается, что идет бой в районе Павлополя (20 км от города). В данный момент транспорт работает в штатном режиме, бесплатно.

Кроме того, 35 человек ранены в результате обстрелов, девять в тяжелом состоянии в больнице.

20 танков россиян уничтожили на Черниговском направлении

Подразделения Оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на направлении Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 25 февраля.

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"Потери живой силы уточняются", – говорится в сообщении.

Также подразделения "Севера" уничтожили колонну вражеской техники из 10-15 единиц, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов.