В обстрілі на Донбасі загинув український військовий

Бойовики знову порушили режим припинення вогню на Донбасі і обстріляли позиції ЗСУ, в результаті чого загинув один український військовослужбовець.
Про це повідомили 19 березня в прес-центрі оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Зазначається, що проросійські найманці влаштували прицільний обстріл позицій Об'єднаних сил біля Водяного з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям", – відзначають в прес-центрі.
Після обстрілу українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
На місце загибелі військовослужбовці прибули посадові особи бригади і група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.
Про те, що трапилося, повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо, що за минулу добу, 18 березня, ворог шість разів порушив домовленості Тристоронньої контактної групи, в результаті чого загинув 56-річний молодший сержант Віктор Пасіка з Хмельницької області.
А за день до цього інший військовослужбовець отримав бойову травму.
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