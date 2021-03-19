В обстрілі на Донбасі загинув український військовий

Бойовики знову порушили режим припинення вогню на Донбасі і обстріляли позиції ЗСУ, в результаті чого загинув один український військовослужбовець.

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Про це повідомили 19 березня в прес-центрі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зазначається, що проросійські найманці влаштували прицільний обстріл позицій Об'єднаних сил біля Водяного з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям", – відзначають в прес-центрі.

Після обстрілу українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

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На місце загибелі військовослужбовці прибули посадові особи бригади і група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Про те, що трапилося, повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, що за минулу добу, 18 березня, ворог шість разів порушив домовленості Тристоронньої контактної групи, в результаті чого загинув 56-річний молодший сержант Віктор Пасіка з Хмельницької області.

А за день до цього інший військовослужбовець отримав бойову травму.

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