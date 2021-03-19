В обстрелах на Донбассе погиб украинский военный

Боевики вновь нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщили 19 марта в пресс-центре оперативно-тактической группировки "Восток".

Отмечается, что пророссийские наемники устроили прицельный обстрел позиций Объединенных сил возле Водяного из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", – отмечают в пресс-центре.

После обстрела украинские защитники открыли ответный огонь.

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На место гибели военнослужащие прибыли должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.

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О случившемся сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, что за минувшие сутки, 18 марта, враг шесть раз нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы, в результате чего погиб 56-летний младший сержант Виктор Пасека из Хмельницкой области.

А за день до этого другой военнослужащий получил боевую травму.

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