В окупованому Донецьку пролунав вибух – є постраждалі

У Донецьку на вул. Садово-Набережна, 36, вибухнула граната – поранення отримали двоє людей

У Донецьку стався вибух / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Донецьку в середу, 24 листопада, стався вибух гранати. Внаслідок інциденту в Київському районі постраждали двоє людей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі так званого голови адміністрації міста Олексія Кулемзіна.

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"О 8:43 у Київському районі на вул. Садово-Набережна, 36, стався вибух гранати, внаслідок чого постраждали двоє людей. На місці працюють спецслужби", – написав він.

Не перший вибух у Донецьку

В окупованому Донецьку на нафтобазі, що розміщена у Кіровському районі, 11 вересня стався сильний вибух.

Також у квітні цього року в тимчасово окупованому місті пролунав вибух у висотці на вулиці Челюскінців. Рвонуло на третьому поверсі. У вогні загинуло двоє людей. Вибуховою хвилею зірвало обшивку балкона – вона впала під будинком, мало не покалічивши перехожу, писали очевидці.