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В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 вересня, 15:52
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Що стало причиною події – поки з'ясовується, про постраждалих поки теж не говорять
У Кіровському районі Донецька стався вибух на нафтозаводі
У Кіровському районі Донецька стався вибух на нафтозаводі / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Донецьку на нафтобазі, яка знаходиться в Кіровському районі, в суботу 11 вересня стався потужний вибух.

Про це повідомив так званий "керівник міської адміністрації Донецька" Олексій Кулемзін, передає "РБК".

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Про причини потужного вибуху поки невідомо, також не повідомляється і про можливих постраждалих.

На місці вже працюють спецслужби.

Вибух в житловому будинку в Донецьку

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У квітні цього року в тимчасово окупованому Донецьку стався вибух у висотці на вулиці Челюскінців. Рвонуло на третьому поверсі. У вогні загинули двоє людей.

Вибуховою хвилею зірвало обшивку балкона – вона впала під будинком, ледь не покалічивши перехожу, писали очевидці.

Раніше ми повідомляли, що в Києві прогримів вибух, в результаті чого було зруйновано гараж, ще кілька сусідніх будинків пошкоджені. Під завалами рятувальники шукали людей.

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Також нагадаємо, в Кропивницькому вибухнув газ у будинку, був постраждалий. Його з опіками рук і обличчя госпіталізували в обласну лікарню.

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