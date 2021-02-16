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В окупованому Луганську прогримів потужний вибух (відео)

16 лютого, 00:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У так званій "ЛНР" вже встигли запідозрити теракт з боку України

На околиці окупованого Луганська в районі Вергунка стався потужний вибух, причиною якого, імовірно, став газ високого тиску. Про це написав у соцмережі один з представників так званої "ЛНР".

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У Мережі також з'явилося кілька відео з вибухом.

Бойовик запідозрив, що вибух не випадковий, а викликаний "терактом ВФУ".

Своє припущення він аргументує тим, що "доведена" причетність України до вибуху газопроводу місяць тому в окупованій Глафірівці.

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Нагадаємо, 15 лютого в окупованій Горлівці підірвали автомобіль командира батальйону т. зв. "Народної міліції". Сам бойовик вижив, але отримав поранення.

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Ми також повідомляли, що на початку січня в Полтавській області поблизу села Калайдинці під Лубнами прогримів потужний вибух на газопроводі.

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