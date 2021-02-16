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В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв (видео)

16 февраля, 00:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В так называемой "ЛНР" уже успели заподозрить теракт со стороны Украины

На окраине оккупированного Луганска в районе Вергунка произошел мощный взрыв, причиной которого, предположительно, стал газ высокого давления. Об этом написал в соцсети один из представителей так называемой "ЛНР".

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В Сети также появилось несколько видео со взрывом.

Боевик заподозрил, что взрыв не случаен, а вызван "терактом ВФУ".

Свое предположение он аргументирует тем, что "доказана" причастность Украины к взрыву газопровода месяц назад в оккупированной Глафировке.

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Напомним, 15 февраля в оккупированной Горловке подорвали автомобиль командира батальона т. н. "народной милиции". Сам боевик выжил, но получил ранения.

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Мы также сообщали, что в начале января в Полтавской области вблизи села Калайдинцы под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводе.

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