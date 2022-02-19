Внаслідок обстрілу на Донбасі загинув український військовий

Станом на 9 годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Загинув один український військовий.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
За інформацією штабу, противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.
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"Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Нагадаємо, що минулої доби з боку бойовиків було зафіксовано 66 порушень, 52 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Ситуація
- Вранці 18 лютого глави підконтрольних Кремлю сепаратистських регіонів "Л/ДНР" практично одночасно закликали мешканців регіону виїхати до Росії. Наскільки евакуація відбувається добровільно, зараз важко сказати.
- Увечері влада Росії заявила, що готова видати по 10 тисяч рублів кожному евакуйованому.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Київ не ухвалював рішення про силове звільнення Донбасу. Усе, що там відбувається зараз – провокація.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців ОРДЛО знайти спосіб переїхати до безпечних міст України.
- Спостерігачі зазначають, що те, що відбувається зараз на Донбасі дуже нагадує події 2008 року в Грузії, коли після провокацій російські танки дійшли Тбілісі.