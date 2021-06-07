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У Сєвєродонецьку бойовик "ЛНР" намагався вбити військового розробника (фото, відео)

7 червня, 18:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Правоохоронці затримали зловмисника в той момент, коли він закладав саморобний військовий пристрій під автомобіль жертви

/ Фото: СБУ

У Сєвєродонецьку контррозвідники Служби безпеки України попередили вбивство провідного фахівця з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію України з Росії та планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом. Для теракту у нього був саморобний вибуховий пристрій.

/ Фото: СБУ

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"Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері)", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: СБУ

/ Фото: СБУ

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Виконавцем виявився колишній бойовик "ЛНР". Чоловіка затримали на гарячому під час закладання вибухового пристрою в автомобіль. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

/ Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

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Раніше ми повідомляли, що Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повідомило, що вранці 2 червня біля власного будинку було скоєно напад на заступника глави АРМА Володимира Павленка.

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