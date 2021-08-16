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У Святогірську невдовзі завершують "Велике будівництво" госпіталю для ветеранів

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
16 серпня, 16:44
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Святогірський госпіталь має 180 ліжок
Після завершення будівництва нового корпусу одним з головних його профілів стане надання послуг з реабілітації ветеранів бойових дій / Фото: пресслужба Донецької ОДА
Після завершення будівництва нового корпусу одним з головних його профілів стане надання послуг з реабілітації ветеранів бойових дій / Фото: пресслужба Донецької ОДА

У Святогірську Донецької області в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" добігають кінця роботи зі зведення нового відділення реабілітації госпіталю для учасників АТО/ООС.

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Про відкриття корпусу, що незабаром очікується, повідомляється на сайті Донецької ОДА.

Святогірський госпіталь має 180 ліжок. Після завершення будівництва нового корпусу одним з головних його профілів стане надання послуг з реабілітації ветеранів бойових дій.

Фото: пресслужба Донецької ОДА
Фото: пресслужба Донецької ОДА

Для цих цілей у госпіталі буде створена сучасна база, що включає як новітнє діагностичне обладнання, так і різноманітні спеціалізовані тренажери, здатні працювати, в тому числі, у воді. На закупівлю цього обладнання з державного бюджету було виділено 34 млн гривень.

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Персонал госпіталю вже проходить підготовку по роботі з новим обладнанням. Крім лікарів-реабілітологів, допомогу ветеранам надаватимуть також психологи.

Фото: пресслужба Донецької ОДА
Фото: пресслужба Донецької ОДА

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про початок будівництва ще одного великого медичного об'єкта в Донецькій області. У Краматорську в рамках "Великого будівництва" з'явиться сучасна обласна багатопрофільна лікарня ІІІ рівня

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