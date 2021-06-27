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Військові РФ накрили Красногорівку з артилерії: фото з місця обстрілу

27 червня 2021 13:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Дії збройних формувань РФ несуть пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення

На фронті знову неспокійно, бойовики не припиняють обстріли. Цього разу ворог вдарив із забороненої 122-мм артилерії по Красногорівці.

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Про це повідомляє українська сторона в СЦКК.

Військові зазначають, що Росія цілеспрямовано порушує Мінські угоди щодо заборони використовувати важке озброєння і режим припинення вогню.

"26 червня у проміжок часу з 08:05 до 8:50 збройними формуваннями РФ здійснено обстріл населеного пункту Красногорівка із застосуванням заборонених Мінськими угодами видів озброєння, а саме ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Вогонь вівся зі Старомихайлівки, яка знаходиться на тимчасово окупованій території", – йдеться у повідомленні.

Наслідки розриву снаряда

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Українська сторона в СЦКК зафіксувала і верифікувала факти застосування зазначеного озброєння і про всі порушення поінформувала СММ ОБСЄ.

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"Дані дії збройних формувань РФ несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення російсько-окупаційних військ до подальшого загострення ситуації вздовж лінії розмежування", – підкреслили військові.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні ЗСУ жорстко покарали бойовиків вогнем у відповідь за обстріли. Була знищена ворожа БМП, а також українські військові гарненько пройшлися по окупантах.

Дивіться також у нашому сюжеті про заяву Зеленського щодо стіни на Донбасі:

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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