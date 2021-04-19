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Війська РФ близько: Аваков на Донбасі перевірив боєготовність Нацгвардії (фото)

19 квітня, 12:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У разі вторгнення російських військ, українським військовим допоможе Нацгвардія і спецназ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув на Донбас для перевірки боєготовності підрозділів Нацгвардії і спецназу на тлі скупчення російських військ поблизу українського кордону.

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Кореспондент "Сьогодні" Єгор Логінов з місця події повідомляє, що на базі полку "Азов" глава МВС заслухав доповідь командирів підрозділу, оглянув стан військової техніки, а також бійці отримають в якості держнагород іменну зброю.

У свою чергу бійці спецпідрозділу КОРД відпрацюють захист адмінбудівель із залученням спеціальної техніки і літальних апаратів.

Аваков проведе нараду з силовиками та місцевими чиновниками, потім планується вихід в море на демонстрацію робіт вибухотехніків із залученням нових спеціальних катерів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Арсен Аваков влучно охарактеризував війська РФ на кордоні з Україною, заявивши – скажена собака знову біля наших воріт.

Тим часом Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною, до кінця квітня там очікується близько 110 тисяч окупантів. Ми розбиралися, які є найбільш ймовірні сценарії і ціна вторгнення.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас Арсен Аваков нацгвардія

Джерело: Сьогодні

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