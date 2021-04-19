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Войска РФ близко: Аваков на Донбассе проверил боеготовность Нацгвардии (фото)

19 апреля, 12:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В случае вторжения российских войск, украинским военным поможет Нацгвардия и спецназ

Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл на Донбасс для проверки боеготовности подразделений Нацгвардии и спецназа на фоне скопления российских войск вблизи украинской границы.

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Корреспондент "Сегодня" Егор Логинов с места события сообщает, что на базе полка "Азов" глава МВД заслушал доклад командиров подразделения, осмотрел состояние военной техники, а также бойцы получат в качестве госнаграды именное оружие.

В свою очередь бойцы спецподразделения КОРД отработают защиту админзданий с привлечением специальной техники и летательных аппаратов.

Аваков проведет совещание с силовиками и местными чиновниками, затем планируется выход в море на демонстрацию работ взрывотехников с привлечением новых специальных катеров.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Арсен Аваков метко охарактеризовал войска РФ на границе с Украиной, заявив – бешеная собака снова у наших ворот.

Тем временем Россия продолжает накапливать войска на границе с Украиной, к концу апреля там ожидается около 110 тысяч оккупантов. Мы разбирались, какие есть самые вероятные сценарии и цена вторжения.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс Арсен Аваков нацгвардия

Источник: Сегодня

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