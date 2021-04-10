Увійти до складу РФ чи визнати "ДНР": Пушилін готує три варіанти звернення до Путіна

Ватажки так званої "ДНР" розглядають три варіанти звернення до Володимира Путіна. Серед них – надати військову допомогу; увійти до складу РФ; визнати незалежність "ДНР" і укласти договір про дружбу і співробітництво.

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Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Листи підготували т.зв. "МЗС ДНР" на ім'я президента Росії, з підписом "глави ДНР" Дениса Пушиліна. Документи добули українські спецслужби.

Усі три варіанти документа мають однаковий вступ. У ньому Пушилін дякує Путіну за "співчутливе ставлення до долі жителів Донбасу і безцінну допомогу, яка допомагає нам виживати під натиском київської влади з 2014 року".

Також він заявив, що рішення Путіна видавати російські паспорти жителям тимчасово окупованих територій безцінне "для людей, які відчувають себе росіянами за духом". У всіх листах Пушилін пише, нібито Україна "зважилася на силове вирішення конфлікту на нашій території", хоча це неправда.

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Далі тексти листи відрізняються.

Перший варіант – про військову допомогу

Пушилін просить Путіна надати військову допомогу, нібито для "захисту від агресії України". Він маніпулює проханням не допустити жертв серед мирних громадян, руйнування об'єктів інфраструктури і житлового фонду.

Другий варіант – включення до складу РФ

У листі йдеться: "Від імені всього російського населення і російських громадян, які проживають на території Республіки, як "законно" обраний Глава Донецької Народної Республіки, прошу Вас прийняти нашу Республіку до складу Російської Федерації. Усі наші жителі бажають стати частиною великої держави Росія. Свідченням цього є результати референдуму, що відбувся 11 травня 2014 року, а також численні черги на придбання російського громадянства".

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Після цього "глава ДНР" пише, що для цього жителі нібито "готові повторно висловити своє волевиявлення, яке підтверджує бажання приєднатися до своєї історичної Батьківщини".

Третій варіант – визнати т.зв. "ДНР"

В останньому варіанті листа є прохання до Путіна визнати "ДНР" як "незалежну демократичну правову соціальну державу".

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Також Пушилін просить президента Росії укласти договори про дружбу і співробітництво між "Донецькою Народною Республікою" і Російською Федерацією, в тому числі у сфері оборони.

У підготовленому "МЗС ДНР" тексті також згадується, що проєкт цього договору додається до листа.

Нагадаємо, Росія стягує як мінімум 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів "Іскандер" до кордонів з Україною.

У Міноборони України заявили, що Росія провокує загострення на Донбасі, щоб оцінити готовність України і її партнерів до нової збройної агресії.

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