Войти в состав РФ или признать "ДНР": Пушилин готовит три варианта обращения к Путину

Главари так называемой "ДНР" рассматривают три варианта обращения к Владимиру Путину. Среди них – оказать военную помощь; войти в состав РФ; признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.

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Об этом сообщает "Зеркало недели".

Письма подготовили т.н. "МИД ДНР" на имя президента России, с подписью "главы ДНР" Дениса Пушилина. Документы добыли украинские спецслужбы.

Все три варианта документа имеют одинаковое вступление. В нем Пушилин благодарит Путина за "участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года".

Также он заявил, что решение Путина выдавать российские паспорта жителям временно оккупированных территорий бесценное "для людей, ощущающих себя русскими по духу". Во всех письмах Пушилин пишет, якобы Украина "решилась на силовое разрешение конфликта на нашей территории", хотя это неправда.

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Далее тексты письма отличаются.

Первый вариант – о военной помощи

Пушилин просит Путина оказать военную помощь, якобы для "защиты от агрессии Украины". Он манипулирует просьбой не допустить жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Второй вариант – включение в состав РФ

В письме говорится: "От имени всего русского населения и российских граждан, проживающих на территории Республики, как "законно" избранный Глава Донецкой Народной Республики, прошу Вас принять нашу Республику в состав Российской Федерации. Все наши жители желают стать частью великого государства Россия. Свидетельством этого являются результаты референдума, состоявшегося 11 мая 2014 года, а также многочисленные очереди на приобретение российского гражданства".

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После этого "глава ДНР" пишет, что для этого жители якобы "готовы повторно выразить свое волеизъявление, подтверждающее желание присоединиться к своей исторической Родине".

Третий вариант – признать т.н. "ДНР"

В последнем варианте письма есть просьба к Путину признать "ДНР" как "независимое демократическое правовое социальное государство".

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Также Пушилин просит президента России заключить договора о дружбе и сотрудничестве между "Донецкой Народной Республикой" и Российской Федерацией, в том числе в сфере обороны.

В подготовленном "МИД ДНР" тексте также упоминается, что проект данного договора прилагается к письму.

Напомним, Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов "Искандер" к границам с Украиной.

В Минобороны Украины заявили, что Россия провоцирует обострение на Донбассе, чтобы оценить готовность Украины и ее партнеров к новой вооруженной агрессии.

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