Повітряна оборона на кордонах: що робитиме Україна в разі провокацій зі сторони РФ

Наразі збільшення авіаційного угруповування вздовж державного кордону не було, а система повітряної оборони ЗСУ відпрацьовує відповідний план реагування саме на таку кількість, як і раніше.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Станом на зараз, у зв'язку з можливими провокаціями, у нас сплановане маневрування сили засобів протиповітряної оборони... Окрім цього, необхідно зауважити, що вся кількість не буде задіяна, тому що у РФ є інші проблеми, які вона має вирішити і залишати відповідні сили для вирішення цього", – сказав він.

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