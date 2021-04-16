Воздушная оборона на границах: что будет делать Украина в случае провокаций со стороны РФ

Сейчас увеличения авиационного группировки вдоль государственной границы не было, а система воздушной обороны ВСУ отрабатывает соответствующий план реагирования именно на такое количество, как и раньше.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"По состоянию на данный момент, в связи с возможными провокациями, у нас спланировано маневрирование силы средств противовоздушной обороны ... Кроме этого, необходимо отметить, что все количество не будет задействовано, так как у РФ есть другие проблемы, которые она будет решать и оставлять соответствующие силы для решения этого", – сказал он.

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